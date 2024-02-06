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Циклон «Ольга» вызовет в Калининграде новое усиление ветра до штормовых значений

Пик ненастья ожидается ночью.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 69% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Снова штормить сегодня начнет ближе к ночи. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», усиление ветра произойдет за счет нарастания барического градиента в зоне влияния циклона «Ольга».

Порывы до 19 м/с ожидаются после 21:00. Наиболее ощутимыми они будут на морском побережье и западе региона — до 19−23 м/с (местами до 24 м/с). Пик разгула стихии ожидается в период с полуночи до 4 часов утра.

Крепкие порывы сохранятся до полудня среды, а окончательно ветер должен стихнуть завтра к вечеру.

Официально штормовое предупреждение пока не объявлено.