Циклон «Ольга» вызовет в Калининграде новое усиление ветра до штормовых значений

Снова штормить сегодня начнет ближе к ночи. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», усиление ветра произойдет за счет нарастания барического градиента в зоне влияния циклона «Ольга».
Порывы до 19 м/с ожидаются после 21:00. Наиболее ощутимыми они будут на морском побережье и западе региона — до 19−23 м/с (местами до 24 м/с). Пик разгула стихии ожидается в период с полуночи до 4 часов утра.
Крепкие порывы сохранятся до полудня среды, а окончательно ветер должен стихнуть завтра к вечеру.
Официально штормовое предупреждение пока не объявлено.