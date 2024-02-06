На Южном Урале замечен необычный для этих краёв хищник. Он не боится даже лося

Она попала в объектив фотокамеры, фиксирующей перемещения диких животных. Зоологи предполагают, что росомаха могла придти в национальный парк по следам волчьей стаи, чтобы поживиться остатками её добычи. Тем не менее, охотники знают, что росомаха — вовсе не безобидная побирушка, а свирепый хищник, встреча с которым не сулит ничего хорошего.
Росомаха — самых крупный представитель отряда куньих и её мех считается ценным, поскольку не индивеет в морозную погоду. Сильный приземистый корпус позволяет росомахе охотиться даже на таких крупных копытных, как лоси, а широкие лапы удерживают её на любом, даже самом рассыпчатом снегу. Обычно, росомаха обитает чуть севернее, поэтому увидеть её в наших краях — большая удача.