На Южном Урале замечен необычный для этих краёв хищник. Он не боится даже лося

Она попала в объектив фотокамеры, фиксирующей перемещения диких животных. Зоологи предполагают, что росомаха могла придти в национальный парк по следам волчьей стаи, чтобы поживиться остатками её добычи. Тем не менее, охотники знают, что росомаха — вовсе не безобидная побирушка, а свирепый хищник, встреча с которым не сулит ничего хорошего.