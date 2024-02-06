Комментатор Отабек Джураев извинился за оскорбление футболиста национальной сборной. Видео

«Стресс ушел, эмоции встали на свои места. Сейчас я могу поделиться своими мыслями, но прежде я хочу сосредоточиться на том, что для меня наиболее важно. Я имею в виду пенальти в той игре. Я связался с Зафармуродом и извинился. Вопрос закрыт», — отметил Джураев.