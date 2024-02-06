Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Комментатор Отабек Джураев извинился за оскорбление футболиста национальной сборной. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комментатор Отабек Джураев извинился перед Зафармуродом Абдурахматовым. Во время матча против Катара он назвал футболиста дураком, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Во время матча против Катара полузащитник национальной сборной Зафармурод Абдурахматов решил пробить пенальти без разбега. В результате вратарь смог отразить удар. В ответ на это действие комментатор телеканала «Спорт» Отабек Джураев не сдержал эмоций, вскрикнув — «Дурак, что ли?».

В своем Telegram-канале обозреватель спустя два дня с момента четвертьфинала рассказал, что принес свои извинения футболисту.

«Стресс ушел, эмоции встали на свои места. Сейчас я могу поделиться своими мыслями, но прежде я хочу сосредоточиться на том, что для меня наиболее важно. Я имею в виду пенальти в той игре. Я связался с Зафармуродом и извинился. Вопрос закрыт», — отметил Джураев.

Напомним, в субботу Узбекистан вылетел из Кубка Азии. В четвертьфинале узбекистанцы оказались менее удачливы и уступили катарцам в серии пенальти со счетом 3:2.