Комментатор Отабек Джураев извинился за оскорбление футболиста национальной сборной. Видео

Во время матча против Катара полузащитник национальной сборной Зафармурод Абдурахматов решил пробить пенальти без разбега. В результате вратарь смог отразить удар. В ответ на это действие комментатор телеканала «Спорт» Отабек Джураев не сдержал эмоций, вскрикнув — «Дурак, что ли?».
В своем Telegram-канале обозреватель спустя два дня с момента четвертьфинала рассказал, что принес свои извинения футболисту.
«Стресс ушел, эмоции встали на свои места. Сейчас я могу поделиться своими мыслями, но прежде я хочу сосредоточиться на том, что для меня наиболее важно. Я имею в виду пенальти в той игре. Я связался с Зафармуродом и извинился. Вопрос закрыт», — отметил Джураев.
Напомним, в субботу Узбекистан вылетел из Кубка Азии. В четвертьфинале узбекистанцы оказались менее удачливы и уступили катарцам в серии пенальти со счетом 3:2.