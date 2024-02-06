В Сочи проезд на автобусах станет бесплатным на один день 7 февраля

Автобусы в честь юбилея украшены символикой Олимпийских игр в Сочи. Одновременно на дорогах курорта находятся почти 80 единиц такого транспорта. Водителей тоже наряди по случаю празднования: они выходят на рейс в специальных куртках и со значками.