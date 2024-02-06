В Сочи проезд на автобусах станет бесплатным на один день 7 февраля

В Сочи 7 февраля проезд на 14 маршрутах общественного транспорта станет бесплатным. Эта однодневная акция приурочена к 10-летию проведения Олимпиады 2014 года.
«Чтобы все желающие могли беспрепятственно в этот день посетить максимальное количество активностей, принято решение об организации бесплатного проезда по 14 маршрутам. Они связывают центр Сочи с Олимпийским парком и горным кластером», — уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии курорта Александр Кулик.
Бесплатными станут маршруты с номерами 105, 105э, 105с, 535, 535 э, 539, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 558 и 560.
Автобусы в честь юбилея украшены символикой Олимпийских игр в Сочи. Одновременно на дорогах курорта находятся почти 80 единиц такого транспорта. Водителей тоже наряди по случаю празднования: они выходят на рейс в специальных куртках и со значками.