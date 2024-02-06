Челябинские синоптики обновили штормовое предупреждение: сильный снег будет идти сутки

«По данным ЦГМС, днем 7 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, местами — сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112.
Напомним, ранее штормовое в связи с прохождением циклона объявлялось на вторую половину 6 февраля и ночь 7-го.
По уточненной информации, в среду в регионе будет идти снег, мокрый снег, местами сильный, ночью 7 февраля — очень сильный, кое-где прогнозируются метели, гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица), на дорогах снежные заносы. Ветер восточной четверти, его скорость 7−12 м/с, ночью порывы до 20−25 м/с, завтра днем — до 15 м/с.
Ночью 7 февраля будет минус 1−6, днем в среду — от минус 3 до плюс 2.
В Челябинске предстоящей ночью минус 1−3, днем в среду — от плюс до минус одного градуса, снег, местами — сильный, слабая метель, гололедица.
С четверга прогнозируется похолодание: ночью до минус 14−16, днем — 5−9, на крайнем западе до минус 14.