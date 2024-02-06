Челябинские синоптики обновили штормовое предупреждение: сильный снег будет идти сутки

По уточненной информации, в среду в регионе будет идти снег, мокрый снег, местами сильный, ночью 7 февраля — очень сильный, кое-где прогнозируются метели, гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица), на дорогах снежные заносы. Ветер восточной четверти, его скорость 7−12 м/с, ночью порывы до 20−25 м/с, завтра днем — до 15 м/с.