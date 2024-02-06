В Екатеринбурге уволились около 50 полицейских

«А случилось вот что: все, кто хотел уйти, дождались премий на Новый год, вышли на работу, посмотрели, что творится, и решили уволиться. Очень нервная обстановка, большая ответственность, постоянные переработки при средней зарплате», — рассказал изданию источник.



Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, большая часть поданных сотрудниками городской полиции рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет, а остальные поданы в связи с переводом на другие должности в полиции.



Полина Хабарова.