В Мясниковском районе появятся два новых парка в 2024 году

В прошлом году от Мясниковского района на конкурс были представлены два дизайн-проекта следующих территорий: благоустройство общественной территории хутора Калинин и благоустройство общественной территории хутора Ленинаван по улице Карелина. Оба проекта стали областными победителями и успешно прошли госэкспертизу.