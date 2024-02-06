В Мясниковском районе появятся два новых парка в 2024 году

Об этом сообщили местные власти, уточнив, что это стало возможным благодаря участию района в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В прошлом году от Мясниковского района на конкурс были представлены два дизайн-проекта следующих территорий: благоустройство общественной территории хутора Калинин и благоустройство общественной территории хутора Ленинаван по улице Карелина. Оба проекта стали областными победителями и успешно прошли госэкспертизу.
«Для определения подрядной организации, которая будет выполнять работы по благоустройству общественных территорий, муниципальным казенным учреждением Мясниковского района “Служба капитального строительства” проведен аукцион, по результатам которого победителем был признан индивидуальный предприниматель Максим Полднев. Согласно заключенному договору, работы должны быть завершены осенью текущего года», — рассказал источник.
Стоимость реализации благоустройства двух новых общественных пространств составит более 57 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
В этом году район вновь поучаствует в конкурсе, уточняется, что заявки подали администрация Большесальского и Чалтырского сельских поселений.