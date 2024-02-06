В 2024 году в Ростовской области собираются высадить 1,9 тысячи га леса

За 2023 год в Ростовской области новые рукотворные леса высадили на территории в 1900 га. Такой же объем работ планируется и на 2024 год, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
— Запланировали работы такого же масштаба. Дополнительно будет проводиться обработка почвы на 1650 га, подготовка участков для создания лесных культур на 470 га, агротехнический уход за лесными культурами на площади в 14,5 тысячи га, — рассказал Василий Голубев.
Глава региона призвал земляков вместе беречь лес.
Добавим, высадку деревьев на Дону ведут в рамках национального проекта «Экология». Мониторингом и защитой лесополос на сельхозземлях занимается управление агролесомелиорацией.