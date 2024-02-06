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Полеты на воздушном шаре хотят возобновить в центре Минска

Генеральный директор стадиона «Динамо» назвал такую услугу «очень нежной» из-за чувствительности к ветру.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Полеты на воздушном шаре хотят возобновить на стадионе «Динамо» в Минске, заявил гендиректор Национального олимпийского стадиона Александр Бут-Гусаим во время пресс-конференции.

Он отметил, что такой опыт уже был, но эта услуга очень чувствительна к погоде и требует долгой подготовки.

«На сегодняшний момент в этом году у нас есть идея попробовать опять провести подъемы на воздушном шаре. Также мы планируем на запасном поле “Динамо” провести шоу воздушных шаров», — сказал Бут-Гусаим.

Ожидается, что последнее мероприятие пройдет с оркестром, но без подъема желающих.

Летом 2021 года желающих уже катали на воздушном шаре в Минске.

Спортивные мероприятия.

Гендиректор отметил, что в текущем году стадион «Динамо» станет домашней ареной для одноименного футбольного клуба. Всего запланировано проведение 18 матчей в текущем сезоне.

Кроме того, на масштабном объекте собираются провести чемпионат Беларуси по легкой атлетике.

Запланированы и развлекательные мероприятия: концерты и кинопоказы.

«Летом мы хотим по максимуму нагрузить стадион и дать возможность желающим прийти на любой формат: будет это автомобильная выставка или концерт», — добавил Бут-Гусаим.