Полеты на воздушном шаре хотят возобновить в центре Минска

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Полеты на воздушном шаре хотят возобновить на стадионе «Динамо» в Минске, заявил гендиректор Национального олимпийского стадиона Александр Бут-Гусаим во время пресс-конференции.
Он отметил, что такой опыт уже был, но эта услуга очень чувствительна к погоде и требует долгой подготовки.
«На сегодняшний момент в этом году у нас есть идея попробовать опять провести подъемы на воздушном шаре. Также мы планируем на запасном поле “Динамо” провести шоу воздушных шаров», — сказал Бут-Гусаим.
Ожидается, что последнее мероприятие пройдет с оркестром, но без подъема желающих.
Летом 2021 года желающих уже катали на воздушном шаре в Минске.
Спортивные мероприятия.
Гендиректор отметил, что в текущем году стадион «Динамо» станет домашней ареной для одноименного футбольного клуба. Всего запланировано проведение 18 матчей в текущем сезоне.
Кроме того, на масштабном объекте собираются провести чемпионат Беларуси по легкой атлетике.
Запланированы и развлекательные мероприятия: концерты и кинопоказы.
«Летом мы хотим по максимуму нагрузить стадион и дать возможность желающим прийти на любой формат: будет это автомобильная выставка или концерт», — добавил Бут-Гусаим.