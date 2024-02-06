Экс-премьер прокомментировал ситуацию вокруг Кишиневского аэропорта

«Сейчас они что делают? Они дают в аренду только те участки, которые приносят прибыль, а те компоненты, которые нуждаются во вложениях, оставляют государству. В том числе взлетно-посадочная полоса, обслуживание пассажиров и так далее. Теперь кому они сдают? Речь идет о какой-то фирме, которая уже заранее известно, что она выиграет, хотя конкурс еще не прошел. И нам говорят, что должна быть солидная фирма, серьезный стратегический инвестор… Серьезная французская фирма, которая, оказывается, зарегистрирована в общежитии на Буюканах», — сказал Кику.