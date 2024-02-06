Экс-премьер прокомментировал ситуацию вокруг Кишиневского аэропорта

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Кишиневский международный аэропорт рискует оказаться «в постоянном финансовом кризисе», подобно госпредприятию «Железная дорога Молдовы», так экс-премьер страны Ион Кику прокомментировал ситуацию с воздушной гаванью.
Ранее в прессе разгорелся скандал, связанный с мошенничеством вокруг аренды коммерческих площадей в здании аэропорта. Объявленный тендер, как выяснили блогеры, якобы должна была выиграть фирма, юридический адрес которой зарегистрирован в одном из кишиневских общежитий.
«Сейчас они что делают? Они дают в аренду только те участки, которые приносят прибыль, а те компоненты, которые нуждаются во вложениях, оставляют государству. В том числе взлетно-посадочная полоса, обслуживание пассажиров и так далее. Теперь кому они сдают? Речь идет о какой-то фирме, которая уже заранее известно, что она выиграет, хотя конкурс еще не прошел. И нам говорят, что должна быть солидная фирма, серьезный стратегический инвестор… Серьезная французская фирма, которая, оказывается, зарегистрирована в общежитии на Буюканах», — сказал Кику.
По мнению политика, «это приведет к тому, что у нас сейчас происходит, к примеру, с “Железной дорогой”, то есть люди должны будут получать зарплату из госбюджета, потому что само предприятие, активы которого не генерируют прибыль, все время будет в финансовом кризисе». «Очень надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил Кику.
Утром шестого февраля глава Кишиневского международного аэропорта Константин Возиян сообщил, что подал в отставку. Он сослался на плотный рабочий график, который не позволяет уделять достаточного времени семье, подчеркнув, что решение об отставке было принято без давления извне.
Кишиневский международный аэропорт был передан в концессию компании Avia Invest в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.
Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии главной воздушной гавани страны. В докладе отмечалось, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет был утвержден большинством голосов депутатов.
В начале апреля президент Молдовы Майя Санду объявила, что аэропорт возвращен в собственность государства. По ее словам, за девять лет сдачи аэропорта в концессию Молдова потеряла 1,6 миллиарда леев.