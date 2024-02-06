Пока боролись со снегом — победили 15 автомобилей: как чистят дороги Самары в начале февраля 2024 года

Меньше всего техники досталось Куйбышевскому району — всего 7 машин, побольше было техники в Красноглинском — 17 единиц спецтехники и Железнодорожном — 23 единицы. В Промышленном на уборку вышли 25 машин. Почти столько же трудились в Самарском — 23 единиц спецтехники. В Ленинском и Октябрьском на дороги вышли по 31 машине. Самой масштабной была уборка в Кировском — 46 единицы спецтехники и 25 рабочих и в Советском районе — 47 машин и 17 рабочих.