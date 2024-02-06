Пока боролись со снегом — победили 15 автомобилей: как чистят дороги Самары в начале февраля 2024 года

Весь снег посчитали.
В декабре 2023 года в Самаре выпало 66,9 мм осадков — это 127,7% от месячной нормы. За январь 2024 снега стало больше на 93,3 мм, то есть выпало 164% месячной нормы. Таким же снежным выдалось и начало февраля: за первые пять дней выпало 15,2 мм осадков, что уже составило 34,5% от месячной нормы. Такие цифры озвучили на заседании Самарской городской думы, которое прошло 6 февраля.
Со стихией ежедневно борются сотни сотрудников коммунальных служб, но людей отчаянно не хватает. Заместитель главы Самары — руководитель департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов пожаловался на острую нехватку сотрудников.
Убрать весь снег мешает и нежелание стихии считаться с трудовым законодательством. Ведь дорожники, как и все, могут работать только пять рабочих дней не более чем по 11 часов.
Вышли больше трех тысяч дворников
За 5 февраля дорожно-коммунальные службы задействовали 349 единиц техники и 3298 дворников. На уборку территорий скверов и бульваров вышли 95 человек и 21 единица техники. Снег во дворах убирали 135 единиц техники и 2915 дворников. Это почти 96% от норматива.
В ночь на 6 февраля работали 260 единиц снегоуборочной техники. Снег вывозили 85 самосвалов, 50 погрузчиков, а также бобкаты, автогрейдеры, снегопогрузчики, бахалодеры и другая техника. Большую часть техники дорожники арендовали у сторонних компаний.
Меньше всего техники досталось Куйбышевскому району — всего 7 машин, побольше было техники в Красноглинском — 17 единиц спецтехники и Железнодорожном — 23 единицы. В Промышленном на уборку вышли 25 машин. Почти столько же трудились в Самарском — 23 единиц спецтехники. В Ленинском и Октябрьском на дороги вышли по 31 машине. Самой масштабной была уборка в Кировском — 46 единицы спецтехники и 25 рабочих и в Советском районе — 47 машин и 17 рабочих.
Вывезли снег и автомобили
Коммунальные службы рассказали, что с начала сезона в Самаре на дороги высыпали 19837,03 тонн противогололедных компонентов. Из города вывезено с начала сезона 274170,09 тонн снега, в том числе 7514,43 тонн за последние 24 часа. В среднем с 20 января в день вывозят 7133,9 тонн.
— Проблема еще и в том, что муниципальных полигонов для снега недостаточно, нам приходится обращаться за помощью к владельцам частных полигонов. Но коммерческие структуры, конечно, в первую очередь принимают снег от других частных структур по 200 рублей за тонну, тогда как городской снег стоит всего 160 рублей, — пояснил Андрианов.
Больше всего городским службам мешают горожане. Собственники многоквартирных домов отказываются нести дополнительные расходы на вывоз снега с придомовых территорий, а автовладельцы используют городские улицы доя парковки личных автомобилей.
Только за последние сутки совместно с сотрудниками ГИБДД дорожникам пришлось эвакуировать 15 транспортных средств, препятствующих проведению уборки улиц Гая, Ерошевского, Подшипниковой и Ленинской.
— Нужно предусмотреть в бюджете покупку мощных эвакуаторов, которые позволят нам вывозить даже самые большие машины с улиц, — отметил председатель Самарской городской думы Самара Алексей Дегтев.
Днем 6 февраля на дорогах работают 330 единиц техники и 3297 дворников, обеспечивая беспрепятственное движение общественного транспорта и пешеходов. Продолжают убирать снег в парка, скверах и на набережной.
До 97% от норматива увеличено число дворников, работающих в городских дворах — 2895. Им помогают 104 единицы техники.