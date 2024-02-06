Волгоград и Ростов-на-Дону соединил ночной поезд

В феврале и апреле состав будет курсировать по четным дням, в первый месяц весны — по нечетным. Из Ростова-на-Дону поезд отправляется в 22.05, из Волгограда — в 20.23. Прибывает соответственно в Волгоград и Ростов в 10.46 в 9.22. Таким образом, в пути пассажирам придется провести 13 часов.