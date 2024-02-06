Волгоград и Ростов-на-Дону соединил ночной поезд

Волгоград и столицу соседнего ростовского региона соединил ночной поезд, сообщает «Ростов-Транспорт».
В феврале и апреле состав будет курсировать по четным дням, в первый месяц весны — по нечетным. Из Ростова-на-Дону поезд отправляется в 22.05, из Волгограда — в 20.23. Прибывает соответственно в Волгоград и Ростов в 10.46 в 9.22. Таким образом, в пути пассажирам придется провести 13 часов.
Остановки запланированы в ростовских Новочеркасске, Шахтах, Сулине, Звереве, Лихой, Белой Калитве, Тацинской, Морозовске, Чернышкове и Обливской, в Волгоградской области будет только одна остановка — Суровикино. Ранее сообщалось, что волгоградцы требуют пуска троллейбуса к ж/д больнице и посадок чиновников, которые им в этом отказывают.