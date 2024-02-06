Старшеклассники будут изучать второй иностранный язык и уроки бизнеса

2 февраля президент принял постановление «О дополнительных мерах по обучению учащихся общих средних образовательных учреждений иностранным языкам и современным профессиям», сообщается на сайте Минюста.
Согласно постановлению, с 2024—2025 учебного года поэтапно в качестве эксперимента в 10−11 классах школ наряду с обучением на основе базового учебного плана также внедряются образовательные программы по направлениям «Углубленное обучение предметам» и «Обучение бизнесу и профессиям».
В рамках направления «Углубленное обучение предметам» учебный процесс будет организован с акцентом на точные, естественнонаучные дисциплины или иностранный язык..
По направлению «Обучение бизнесу и профессиям» учащиеся будут обучаться рабочим профессиям либо профессиям в области цифровых технологий. Кроме того, в рамках направления «Обучение бизнесу и профессиям» в школах будут созданы мастерские и введена должность «Мастер профессионального обучения», заработная плата которого приравнивается к преподавателю общеобразовательной школы с высшим образованием..
С 2024—2025 учебного года поэтапно внедряется следующий порядок обучения иностранным языкам, в соответствии с которым:.
в 5−9 классах у учащихся формируются базовые знания и речевые навыки;
в 10−11 классах основное внимание уделяется развитию навыков академического письма и разговорных навыков у учащихся;.
учащиеся, выбравшие иностранный язык в рамках направления «Углубленное обучение предметам», в 10−11 классах обучаются второму иностранному языку..
С 2024—2025 учебного года в школах будет налажена педагогическая практика студентов государственных вузов, осуществляющих подготовку педагогов по направлениям иностранных языков..
Согласно постановлению, разрешается предоставление на основе прямого договора в безвозмездное пользование пустующих зданий школ участникам программы «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов» для создания практических моноцентров и последующего обучения учащихся профессиям.