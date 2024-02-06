Старшеклассники будут изучать второй иностранный язык и уроки бизнеса

По направлению «Обучение бизнесу и профессиям» учащиеся будут обучаться рабочим профессиям либо профессиям в области цифровых технологий. Кроме того, в рамках направления «Обучение бизнесу и профессиям» в школах будут созданы мастерские и введена должность «Мастер профессионального обучения», заработная плата которого приравнивается к преподавателю общеобразовательной школы с высшим образованием..