В Челябинской области четыре школы перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре добавили, что в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,6%. В период с 29 января по 4 февраля зарегистрировано 111,88 случаев на 10 тысяч населения. Чаще всего на Южном Урале болеют дети.