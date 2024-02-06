В Челябинской области четыре школы перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ

В Челябинской области из-за ОРВИ и гриппа на дистанционное обучение переведены четыре школы. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
— По состоянию на 5 февраля частично приостановлен учебный процесс с переводом на дистанционное обучение в 4 общеобразовательных организациях и 256 классах 80 общеобразовательных организаций, — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,6%. В период с 29 января по 4 февраля зарегистрировано 111,88 случаев на 10 тысяч населения. Чаще всего на Южном Урале болеют дети.
— Среди детского населения зафиксирован рост: среди детей 7−14 лет — на 17,4%, среди детей 3−6 лет — на 14%, среди детей до 3-х лет — на 14,7%, — отметили в Роспотребнадзоре.
Но вместе с тем в Челябинской области наблюдается падение уровня заболеваемости среди взрослого населения. Число случаев снизилось на 2,6%.