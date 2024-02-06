Осадки и сильные ветры: какой будет погода в Казахстане 7 февраля

АЛМАТЫ, 6 фев — Sputnik. Обширный циклон с районов Скандинавии будет охватывать большую часть территории Казахстана, с которым ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере-западе, севере страны сильный снег, на юге, юго-востоке страны сильные осадки. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке очень сильного ветра с метелью.