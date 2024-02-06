Осадки и сильные ветры: какой будет погода в Казахстане 7 февраля

АЛМАТЫ, 6 фев — Sputnik. Обширный циклон с районов Скандинавии будет охватывать большую часть территории Казахстана, с которым ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере-западе, севере страны сильный снег, на юге, юго-востоке страны сильные осадки. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке очень сильного ветра с метелью.
В Актюбинской области днем на севере,
в Костанайской области днем на юге, востоке,
в Акмолинской области днем на западе, севере, востоке,
в Северо-Казахстанской области днем на юге, западе,
в Жамбылской области в горных районах,
в Туркестанской области утром и днем на горных перевалах.
временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, утром и днем осадки (ледяной дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с, днем временами 23 −28 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 6−8 тепла.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15−20, утром и днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−5 тепла с дальнейшим понижением.