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Ученые нашли способ облегчения боли через воздействия ультразвуком на мозг

Ученые: воздействие ультразвуком на мозг снимает боль.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что воздействие ультразвуком на мозг способно облегчить боль. Данные такого исследования американских ученых опубликовали в журнале Pain.

В частности, ученые Института биомедицинских исследований при госмедшколе Virginia Tech Carilion в США установили, что воздействие низкоинтенсивного сфокусированного ультразвука на островковую долю (особый участок мозга. — Ред.) снижает интенсивность восприятия боли.

Результаты исследования были получены на 23 добровольцах, которым сначала обжигали тыльную сторону руки горячим предметам, а потом снимали болевые ощущения сфокусированными ультразвуковыми волнами.

Как отмечается в статье, ультразвуковое воздействие на мозг имеет смысл именно в островковой доли, так как кора этой части мозга ответственна за формирование сознания и играет роль в генерации эмоций.

Выяснилось, что благодаря воздействию направленного ультразвука, интенсивность болевых ощущений снижалась на три четверти балла.

— Для людей, испытывающих хронические боли и принимающих безрецептурные обезболивающие, этот показатель может быть ощутим, — заметили исследователи.

Кроме того, стало ясно, что применение ультразвука еще способно сглаживать физиологические реакции организма на стресс из-за боли. В этом случае частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма росла не так резко.

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