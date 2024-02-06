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МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 25 метров в секунду

Ухудшение погоды прогнозируют со второй половины ночи 7 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +3° 6 м/с 60% 761 мм рт. ст. +3°
Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается усиление ветра. Информацию об этом опубликовали на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со второй половины ночи на 7 февраля в регионе ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 20−25 метров в секунду, — сообщили в ведомстве.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.