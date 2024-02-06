МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 25 метров в секунду

В Калининградской области ожидается усиление ветра. Информацию об этом опубликовали на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».
По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со второй половины ночи на 7 февраля в регионе ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 20−25 метров в секунду, — сообщили в ведомстве.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.