В Сети появились фотографии холма с кедрами в парке Галицкого

Совсем скоро в парке «Краснодар» откроется новая интересная локация, выполненная в виде небольшого холма.



Ранее «Новая Кубань» сообщал, что в парке Галицкого при помощи геопластики создают новый рельеф. Холм высотой около 1 метра и шириной примерно 45 на 10 метров будет засажен кедрами.



Сегодня, 6 февраля, в Telegram-канале «Парк Галицкого Краснодар» появились фотографии этой лужайки.