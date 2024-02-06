Волгоградцев ждет среда с мокрым снегом в плюсовую температуру

В Волгоградской области установилась не самая приятная погода. Идут осадки, ночью температура опускается ниже ноля, а днем она становится «плюсовой». Дороги и тротуары то покрываются льдом, то грязью. Среда не станет исключением. Синоптики прогнозируют 7 февраля колебание температур, снег и дождь.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в ночь на среду по области и в Волгограде будет без существенных осадков. Днем прогнозируются мокрый снег, дождь. Местами осадки будут умеренными. Также в отдельных районах и в областном центре будут туман, гололедно-изморозевые явления, на дорогах образуется гололедица. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду.
По области в ночь на 7 февраля столбики термометров будут показывать −2…-7º, при прояснениях −10º, днем 0…-5º. В Волгограде в ночные часы −3…-5º, в дневные 0…+2º.