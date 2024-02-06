Волгоградцев ждет среда с мокрым снегом в плюсовую температуру

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в ночь на среду по области и в Волгограде будет без существенных осадков. Днем прогнозируются мокрый снег, дождь. Местами осадки будут умеренными. Также в отдельных районах и в областном центре будут туман, гололедно-изморозевые явления, на дорогах образуется гололедица. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду.