Состав народной дружины собираются увеличить на 20% в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состав народной дружины решили увеличить на 20%. Об этом 6 февраля по итогам планерного совещания в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Приняли решение расширить штат народной дружины на 20%, это порядка 40 человек. Для привлечения людей в ряды дружинников с 1 марта будет увеличен размер денежного поощрения, — рассказал Алексей Логвиненко.
Количество нарядов и дружинников собираются добавить в жилом секторе.
По словам сити-менеджера, помощь дружинников и профессиональная работа правоохранителей увеличили эффективность охраны общественного порядка в 2023 году — количество преступлений в общественных местах за указанный период сократилось на 25%.
Сейчас в Ростове-на-Дону за порядком следят 184 народных дружинника (в основном это представители реестрового и нереестрового казачества), их задействуют при проведении общественно-массовых, рейдов и оперативно-профилактических мероприятий. Также дружинники помогают при задержании нарушителей и выявлении преступлений.