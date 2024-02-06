Состав народной дружины собираются увеличить на 20% в Ростове-на-Дону

Сейчас в Ростове-на-Дону за порядком следят 184 народных дружинника (в основном это представители реестрового и нереестрового казачества), их задействуют при проведении общественно-массовых, рейдов и оперативно-профилактических мероприятий. Также дружинники помогают при задержании нарушителей и выявлении преступлений.