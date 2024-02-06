Достает кота и отжимает деньги: сорока по кличке Винч из Самары стала звездой интернета

Он обдирает обои, таскает вещи, прячет деньги и драгоценности. В большой семье самарцев Владислава и Ольги Иотенко сорока — главный суетолог. Две кошки и огромный черный ризеншнауцер однозначно меркнут на его фоне в своей предсказуемости. А еще Винч — звезда интернета, ролики с его участием набирают тысячи и даже миллионы просмотров.
«Подарок» небес.
Пять лет назад Винч буквально свалился супругам Иотенко на голову. Недалеко от своей дачи они нашли спиленное дерево и гнездо с сорочатами. Среди всего выводка живым оказался только один. Ольга и Владислав птенца выкормили и поставили на крыло. А вот выпустить в природу его уже стало невозможно. Врановые — импринты, то есть животные, которые идентифицируют себя в выкормившим их существом. Теперь Винч считает себя человеком, живет в собственной комнате и пытается над всеми доминировать. Приемные «родители» проделкам Винча потакают и снимают на видео.
У черно-белого пернатого есть канал на видеохостинге 10-ю тысячами подписчиков, а некоторые ролики с пернатым набирают по миллиону просмотров. Такая популярность не могла не остаться незамеченной. Винча приглашают российские каналы, ролики с ним показывают и за рубежом. Часто Владислава с питомцем зовут сняться в передачах, но Влад отказывает — дорога станет слишком большим стрессом для любимца.
— Мы ему когти-то подстричь не можем. Вон какие сабли вымахали. Все потому, что Винч терпеть не может эту процедуру. А все уловки, такие, как захват в темноте и накидывание полотенца, он отлично выучил и теперь на них не ведется даже за лакомство, — говорит Владислав.
Знает толк в деньгах.
Первое, что Винч на отлично освоил, — товарно-денежные отношения. Птица быстро смекнула, что если таскать что-то ценное, то люди начинают волноваться и отбирать, предлагая взамен что-то вкусное. Поэтому теперь, если очень хочется червячка или кусочек сыра, нужно открыть портфель, достать кошелек, открыть кошелек и вытащить купюру. Желательно при свидетелях. А если люди не кинутся тут же предлагать вкусняшки, то купюру можно и порвать. Несколько пятисоток так уже пострадали. Причем, обычные бумажки птица игнорирует.
За сыр, как ворона из басни Крылова, Винч готов душу продать. Но такое счастье ему перепадает не часто — продукт слишком жирен для птицы. За рационом пернатого очень следят. Поэтому в отличие от уличных сородичей, Винч блестит и лоснится, как начищенный самовар.
— Птица питается лучше, чем мы вместе взятые, — смеется Владислав. — В рационе у него творог, кефир, мясо говяжье, гречневая каша, сверчки, червячки зофобаса, рыбка, которую сам ловлю. Еще обязательно даем мышей и суточных цыплят, это добро приезжает замороженным. Для Винча готовим отдельно — перемалываем мясо, кашу, орехи и фрукты в отдельные шарики и замораживаем. Утром их быстро разморозить и покормить.
Винч любит делать тайники. А то кто знает этих людей, вдруг кормить перестанут? Поэтому на работу Владислав иногда приходит с креветками и орехами в карманах.
Умен и сообразителен.
Интеллект врановых догоняет собак и обезьян, а местами даже перегоняет. Сороки, сойки, вороны, галки способны прогнозировать, угадывать, шутить, различать цвета, использовать всякие приспособления для добывания пищи. Винч видит причинно-следственную связь, благодаря которой понял, что серьги, кольца и деньги — это важно.
У врановых есть свой язык и свои правила коммуникации, благодаря которым они получают кучу плюшек.
— Лично я прежде слышала, что сороки только стрекочут. На самом деле этот звук они издают только в момент тревоги. А для общения с сородичами издают звуки, похожие на механические. Винч пока не говорит, хотя, когда остается один, пытается копировать человеческие слова. А вот кошкам научился подражать великолепно — особенно шипеть.
Хозяева играют с сорокой в различные развлекательные игры. Для этого используют лакомства и интеллектуальные игрушки-головоломки для кошек.
Прилетали в гости вороны.
Винч ни разу не был на улице, потому что если человеческого выкормыша выпустить, он погибнет. Не сможет добыть еду и защититься, этому слетков могут научить только родители. Но летом к Винчу в гости стали наведываться вороны. Каким-то образом они услышали его крики и прилетели на балкон. Встреча заинтересовала птиц по обе стороны. Винч наблюдал на ними из квартиры, а они облюбовали балкон. И не просто облюбовали, но и решили показать, кто тут главный «смотрящий». Разбойницы стали демонстративно переворачивать горшки с цветами и раскидывать землю.
Хозяевам пришлось вмешаться и посадить на лоджию мохнатую стражу в виде детских игрушек.
Птица-гопник.
Тех, кто хочет завести дома такого же мини-птеродактиля, семья Иотенко предупреждает: сорока, как и остальные врановые, очень некомфортный питомец. Он похож на гопника и сорванца, которому постоянно есть до всего дело.
С ним нужно заниматься, убирать клетку, следить за здоровьем и питанием. К тому же Винч — любитель разрушать, а не созидать. На излюбленный угол в комнате, который хозяева пытались уже раз пять наклеить обои, махнули рукой. Может цвет не нравится, может дизайн — неизвестно. Но Винч планомерно его обдирает. И тут, конечно, надо отдать должное Ольге, которая при таком количестве животных и маленькой дочки, умудряется держать квартиру в чистоте.
А еще Винч выполняет функцию будильника. Летом он, как и все птицы, просыпается в шесть часов утра и требует свободы. Его непременно нужно выпустить из вольера чтобы он летал по своим сорочьим делам. Если этого не сделать, будет стучать клювом и возмущаться.
Несмотря на все проделки, хозяева Винча очень любят. Любимое занятие домочадцев — собраться вместе в зале за просмотром фильма. Три человека, два кота, собака и сорока — простая самарская семья.