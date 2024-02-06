Достает кота и отжимает деньги: сорока по кличке Винч из Самары стала звездой интернета

Пять лет назад Винч буквально свалился супругам Иотенко на голову. Недалеко от своей дачи они нашли спиленное дерево и гнездо с сорочатами. Среди всего выводка живым оказался только один. Ольга и Владислав птенца выкормили и поставили на крыло. А вот выпустить в природу его уже стало невозможно. Врановые — импринты, то есть животные, которые идентифицируют себя в выкормившим их существом. Теперь Винч считает себя человеком, живет в собственной комнате и пытается над всеми доминировать. Приемные «родители» проделкам Винча потакают и снимают на видео.