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В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. На город надвигаются 20-градусные морозы

На Петербург надвигаются 20-градусные морозы.
Сейчас в Ричмонде: +3° 6 м/с 60% 761 мм рт. ст. +3°

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за надвигающихся морозов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 6 февраля.

По информации Росгидрометцентра, 8 февраля с 3 часов до 13 часов температура воздуха опустится до отметки в минус 20 градусов и ниже.

Власти города обращаются к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов просят тепло одеваться, чтобы избежать обморожений.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что циклон уходит от нас на юго-восток, а с севера поступает холодный воздух. После 15-дневного теплого периода, среднесуточная температура воздуха в Петербурге приблизится к норме, а в среду, с наступлением морозов, окажется на 5−6 градусов ниже нормы.