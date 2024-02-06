В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. На город надвигаются 20-градусные морозы

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что циклон уходит от нас на юго-восток, а с севера поступает холодный воздух. После 15-дневного теплого периода, среднесуточная температура воздуха в Петербурге приблизится к норме, а в среду, с наступлением морозов, окажется на 5−6 градусов ниже нормы.