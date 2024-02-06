В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. На город надвигаются 20-градусные морозы

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за надвигающихся морозов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 6 февраля.
По информации Росгидрометцентра, 8 февраля с 3 часов до 13 часов температура воздуха опустится до отметки в минус 20 градусов и ниже.
Власти города обращаются к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов просят тепло одеваться, чтобы избежать обморожений.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что циклон уходит от нас на юго-восток, а с севера поступает холодный воздух. После 15-дневного теплого периода, среднесуточная температура воздуха в Петербурге приблизится к норме, а в среду, с наступлением морозов, окажется на 5−6 градусов ниже нормы.