Оказывается, убрать запах из холодильника можно газетой и картошкой: вот как это сделать

Для кого-это это станет открытием, но чаще всего люди просто не замечают испорченных продуктов в своем же холодильнике. Поэтому лучше чаще проводить ревизию устройства и следить за тем, чтобы продукты были герметично упакованы. Вторая по распространенности причина — дренажное отверстие, которое забивается, если его не чистить от накопившейся воды. Отверстие находится в нижней части холодильника: под ящиками для овощей и фруктов, или над ними.