Оказывается, убрать запах из холодильника можно газетой и картошкой: вот как это сделать

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда продукты вроде не испорчены, но в холодильнике появляется посторонний запах. Это не только неприятно, но и опасно: он может пропитать свежие продукты и испортить их вкус. Поэтому, лучше сразу мыть холодильник, иначе будет сложнее вывести запах. Рассказываем ниже, как это сделать.
Почему в холодильнике появляется неприятный запах.
Для кого-это это станет открытием, но чаще всего люди просто не замечают испорченных продуктов в своем же холодильнике. Поэтому лучше чаще проводить ревизию устройства и следить за тем, чтобы продукты были герметично упакованы. Вторая по распространенности причина — дренажное отверстие, которое забивается, если его не чистить от накопившейся воды. Отверстие находится в нижней части холодильника: под ящиками для овощей и фруктов, или над ними.
Также источником неприятного запаха может быть загрязнившийся резиновый уплотнитель, который находится на дверце холодильника. Бывает и такое, что постепенно резина забивается частичками еды, и начинает плохо пахнуть. Следует исключить появление плесени и грибков, которые появляются при неправильных температурных настройках, инеисправную систему вентиляции. Холодильник рекомендуется мыть не реже, чем один раз в три месяца. Это поможет не только поддерживать гигиену и чистоту устройства, но и предотвращать неприятные запахи.
Как убрать запах из холодильника.
Уголь активированный.
Невероятно, но факт: от запаха в холодильнике легко избавиться с помощью бюджетного аптечного адсорбента. Измельчите и распределите от 10 и больше таблеток активированного угля, разложите по емкостям и поставьте по различным участкам внутри холодильника. Оставьте на пару дней. Уголь способен поглощать запахи, помогая избавиться от неприятных ароматов.
Пищевая сода.
Пищевая сода — универсальное моющее средство, которое легко нейтрализует загрязнения и нейтрализует запахи. Приготовьте смесь из трех ложек соды на 100 мл воды, нанесите ее на загрязненные места и оставьте на 10−15 минут. После хорошо промойте холодильник теплой водой и протрите сухой тряпкой.
Газетные листья.
Еще один оригинальный, но работающий способ. Достаточно скомкать листья газеты и разложить на полки и в ящик для фруктов. Менять газету можно еженедельно.
Цитрусовые.
В теплую воду можно добавить несколько капель цитрусовых, протереть полки и дверцу холодильника. После необходимо оставить холодильник открытым на пару часов. Также можно разрезать апельсин, лимон или грейпфрут разрежьте цитрусовые на дольки, и оставить блюдца на полки на пару дней. Еще один способ — смочить в лимонном соке ватные диски, скатать шарики и оставить на сутки в холодильнике. По необходимости, их можно менять на новые.
Уксус.
Смешайте раствор из воды и уксуса в соотношении 1:1. Протрите все полки и стенки холодильника, и оставьте его открытым, чтобы вывести запах. Уксус поможет уничтожить бактерии и нейтрализовать запахи, оставляя холодильник свежим и чистым.
Картофель.
Очистите от кожуры две крупных картофелины, разрежьте на несколько частей. Переложите на тарелки и уберите в холодильник на пару дней.
Кофе.
Заполните чашку или контейнер свежими кофейными зернами и поместите внутрь холодильника. Кофе устранит неприятные запахи и оставит после себя приятный аромат.
Нашатырный спирт.
Этот способ стоит использовать, когда запах слишком интенсивный, и другие меры не помогают. Сначала наденьте медицинскую маску и перчатки, чтобы не допустить раздражения кожи и дыхательных путей. Несколько капель нашатырного спирта нужно развести в 250 мл теплой воды и промыть поверхности холодильника. Остатки удалите сухой тряпкой или полотенцем, оставьте устройство открытым на несколько часов или ночь, чтобы холодильник хорошо проветрился. Средство не оставляет разводов, эффективно растворяет жир, убивает микробы, плесень и грибки.