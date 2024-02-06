Умерла актриса Елена Сафронова

Могилёвский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, который находится в Бобруйске, сообщил 6 февраля, что ушла из жизни актриса Елена Ивановна Сафронова.
— За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене, — говорится в сообщении.
В театре отметили, что она была ведущим мастером сцены, замечательный человеком и профессионалом своего дела.
Актриса родилась в 1952 году в Киеве. Окончила Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Работала в театрах в Дрогобыче, Севастополе, Калининграде. С 1981 года — в Бобруйске.
Актриса снималась и в кино, в частности сыграла в фильмах «Семейный детектив», «Охота на гауляйтера», «Мухтар. Новый след».
Прощание с Еленой Сафроновой состоится в четверг, 8 февраля, в фойе театра с 10.00 до 12.00.