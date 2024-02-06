Ученые назвали три продукта, влияющих на быстрое старение сердца

Стало известно о продуктах, которые способны быстро состарить сердце. Об этом рассказали врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщает портал Pronews.gr.
В частности, кардиолог Викас Сандер, посоветовал в плане питания избегать трансжиров. Врач назвал три продукта, опасных для сердца: насыщенные жиры, соль и рафинированный сахар, из-за которых сердце может быстро состариться. И подчеркнул, что в большом количестве эти продукты могут спровоцировать опасные недуги.
Кроме того, кардиолог назвал и три других важных условия для сохранения здоровья сердца. Доктор настоятельно рекомендовал отказаться от курения, свести употребление алкоголя к минимуму и своевременно обращаться к врачам при появлении опасных симптомов (затрудненного дыхания, отеков ног, боли в груди, необъяснимой усталости, головокружения).