Ученые назвали три продукта, влияющих на быстрое старение сердца

В частности, кардиолог Викас Сандер, посоветовал в плане питания избегать трансжиров. Врач назвал три продукта, опасных для сердца: насыщенные жиры, соль и рафинированный сахар, из-за которых сердце может быстро состариться. И подчеркнул, что в большом количестве эти продукты могут спровоцировать опасные недуги.