Актер сериалов «Вертинский» и «Седьмая симфония» Кирилл Турутин умер в 27 лет

Кирилл Турутин получил актерское образование в Российском государственном институте сценических искусств. Также артист обучался в Мастерской индивидуальной режиссуры. В кино актер попробовал себя еще три года назад. Турутин зрителям по ролям в таких сериалах, как «Вертинский», «Детдомовка», «Седьмая симфония».