Актер сериалов «Вертинский» и «Седьмая симфония» Кирилл Турутин умер в 27 лет

— Произошло непоправимое: от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер электротеатра Кирилл Турутин, — сообщается на сайте театра.
Как отметили в пресс-службе, Турутин был «трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием». Он играл в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Служанки», участвовал в концертах театра и «стал близким человеком для всего коллектива».
Кирилл Турутин получил актерское образование в Российском государственном институте сценических искусств. Также артист обучался в Мастерской индивидуальной режиссуры. В кино актер попробовал себя еще три года назад. Турутин зрителям по ролям в таких сериалах, как «Вертинский», «Детдомовка», «Седьмая симфония».