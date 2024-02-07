В Среднеуральском монастыре впервые за 3 года прошла служба

— «Ну когда же, когда»? Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ, — заявил митрополит Евгений в своем telegram-канале.