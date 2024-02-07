В Среднеуральском монастыре впервые за 3 года прошла служба

В бывшем монастыре экс-схиигумена Сергия прошла служба подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Службы в монастыре не проводились с 2021 года. Об этом сообщает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
— «Ну когда же, когда»? Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ, — заявил митрополит Евгений в своем telegram-канале.
Он также отметил, что в ближайшем будущем сестрам предстоит наладить быт и уклад в монастыре.
Напомним, в 2021 году экс-схиигумен Сергий был приговорен к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. В январе 2023 года Сергий получил еще один срок. На этот раз за разжигание ненависти и вражды.