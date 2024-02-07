Сам себе контролёр: автобусы «Калининград-ГорТранса» не соблюдают расписание, на линии появился рваный трамвай

Пассажиры калининградского транспорта вновь жалуются на плохое обслуживание на маршрутах. Что не устраивает горожан, разбираемся в рубрике «Клопс» «Сам себе контролёр».
Автобусы соблюдают расписание через одного.
В Калининграде пассажиры маршрута № 23 («СНТ “40 лет Победы” — ул. О. Кошевого») муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» жалуются на неравномерное расписание, по которому ходят автобусы.
«Простояли на остановке у “Бауцентра” в субботу, 3 февраля, 47 минут. Следили по карте, следующий за нашим автобус шёл с меньшим интервалом. Неужели нельзя составить расписание равномерно?» — интересуется житель города Денис.
На карте видно, что в северной части города три автобуса указанного маршрута, в южной — только один.
В администрации отметили, что во время проверки зафиксированы случаи увеличения интервалов движения у 23-го — до 62 минут в рабочие дни. Пассажирам маршрута № 36 повезло ещё меньше — до 84 минут. В мэрии уверяют, что это случается из-за неполного выпуска транспортных средств на линию. О ситуации с нехваткой кадров говорят несколько лет, но проблему никак не решают.
На линии появился трамвай с дыркой внутри
Пассажиры трамвая № 5 обратили внимание на дыры, которые заметны в гармошке одного из вагонов.
«Возможно, вентиляция, но неприятно. Никогда трамваи не выглядели так плохо, как сейчас», — отмечает один из читателей.
Перевозчик неправильно пишет название остановок
В Калининграде часто перевозчики не совсем корректно отображают название остановок. Читатель Александр заметил, что конечная маршрута № 1 значится как «ДС “Янтарный”, тогда как официальное название — “СК “Янтарный”, о чём указано в реестре пунктов на сайте администрации.
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