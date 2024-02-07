Сам себе контролёр: автобусы «Калининград-ГорТранса» не соблюдают расписание, на линии появился рваный трамвай

В администрации отметили, что во время проверки зафиксированы случаи увеличения интервалов движения у 23-го — до 62 минут в рабочие дни. Пассажирам маршрута № 36 повезло ещё меньше — до 84 минут. В мэрии уверяют, что это случается из-за неполного выпуска транспортных средств на линию. О ситуации с нехваткой кадров говорят несколько лет, но проблему никак не решают.