Еще 20 школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров

строительство 5 школ на 2 740 уч. мест (в две смены) взамен аварийных школ;строительство 1 школы на 1 200 уч. мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;строительство 11 школ на 8 976 уч. мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест; строительство 1 школы на 200 уч. мест (в две смены) взамен ветхой школы; строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).