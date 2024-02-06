Шесть новых платных парковок закрытого типа появится в Минске

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на информацию, озвученную на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом предприятия «Парковки столицы».



Агентство напомнило, что сейчас в Минске из 63 зон платной парковки, где суммарно насчитывается 6,5 тыс. машино-мест, две парковки закрытого типа (в Верхнем городе и возле здания № 8 на ул. Кирова).



«Закрытыми станут парковки в пер. Линейном, на ул. Гикало, 2−4, возле домов № 47 и № 49, на пр. Независимости, 40, на ул. Немига, в проезде вдоль пр. Независимости от ул. Толбухина до ул. Натуралистов», — говорится в сообщении.



Сообщается, что «по отдельным адресам оборудование уже монтируют, для других — закупается. Параллельно обсуждается вопрос обустройства парковок закрытого типа еще в трех зонах».