Какой сегодня праздник: 7 февраля

Что интересного произошло 7 февраля?
В России сегодня отмечают День зимних видов спорта. Инициатором учреждения события стал Александр Жуков — президент Олимпийского комитета России. Дата праздника связана с открытием XXII зимних Олимпийских игр, которые проходили в Сочи в 2014 году, и идея чиновника получила поддержку со стороны правительства РФ. Праздник справляют тренеры, воспитанники, их родители, сотрудники спортивных заведений. Государственные, коммерческие учреждения содействуют торжествам, также его считают своим спортивные обозреватели, приверженцы здорового образа жизни, люди, которые увлекаются зимними видами спорта.
К зимним видам спорта относят плавание, рыбалку, триатлон в условиях холодов. Международный олимпийский комитет несет ответственность за наполнение видов спорта в и правила мероприятий, и ряд направлений борется за официальное признание и включение в программу соревнований. Термин «спорт» восходит, к слову, из старофранцузского языка, которое означает «игра», «развлечение». С 1982 года в РФ ежегодно устраивается Всероссийская массовая лыжная гонка на дистанциях от 5 до 50 километров. В ней участвуют любители и профессионалы. Биатлон признали в 1960 году.
Также сегодня День привлечения внимания к проблеме ВИЧ/СПИД среди чернокожих американцев (National Black HIV/AIDS Awareness Day). Он был учрежден в 1999 году несколькими национальными организациями, основным спонсором выступают центры по контролю и профилактике заболеваний. Афроамериканцы в США являются основной группой риска заражения ВИЧ, к тому же и статистика красноречива: афроамериканцы составляют около 14% населения страны, но именно на них приходится почти половина всех случаев заражения ВИЧ в год. Самой уязвимой категорией являются чернокожие геи и бисексуалы.
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Задача Дня привлечения внимания к проблеме ВИЧ/СПИД среди чернокожих американцев — повысить осведомленность чернокожего населения США о проблеме ВИЧ и СПИДа, объединить усилия в борьбе с распространением заболевания, а также обратить внимание на важность регулярного тестирования.
А еще сегодня Национальный день Феттучини Альфредо (National Fettuccine Alfredo Day). Феттучини — это разновидность макаронных изделий из яиц и муки. Альфредо Ди Лелио, владелец ресторана Alfredo alla Scrofa в Риме, немного изменил оригинальный рецепт феттучини с маслом, чтобы сделать свое собственное блюдо в 1914 году. Он приготовил его с тройным маслом, чтобы соблазнить свою недавно родившую жену, которая потеряла аппетит. Ди Лелио годами не продавал свое блюдо покупателям, потому что оно было очень жирным. Так или иначе, первые кинозвезды Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд влюбились в это блюдо во время своего медового месяца в Риме в 1927 году. Они привезли рецепт в США и сделали блюдо и Альфредо всемирно известными.
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А еще сегодня День рождения огнетушителя. 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров.
Исторические события 7 февраля в мире.
1889-й — американец Герман Голлерит запатентовал первую электрическую вычислительную машину;
1906-й — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который ранее использовали на судах);
1940-й — премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио». Фильм удостоен двух премий «Оскар»;
1940-й — Хэтти Макдэниел стала первой чернокожей актрисой, награжденной «Оскаром», за роль второго плана в фильме «Унесенные ветром». В тот день «Унесенные ветром» получили всего восемь «Оскаров»;
1981-й — в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших — 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну;
2014-й — в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.
Исторические события 7 февраля в Казахстане.
1964-й — на сцене Казахского академического драматического театра прошла премьера спектакля Айтматова «Ана — Жер-Ана»;
2012-й — в электронном варианте стал доступен медицинский справочник с информацией о лекарствах в Казахстане, отпускаемых на бесплатной основе, размещенный на сайте информационного центра РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава Казахстана;
2014-й — первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Сочи для участия в церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр.
Дни рождения знаменитостей 7 февраля в мире.
В 1812 году родился Чарльз Диккенс — английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века;
в 1897 году родился Александр Чижевский — советский ученый, биофизик, один из основателей гелиобиологии, аэроионификации, электрогемодинамики, изобретатель (электроокраска), философ, поэт, художник. Почетный президент I международного конгресса по биофизике (1939), действительный член 18 академий мира, почетный профессор университетов Европы, Америки, Азии;
в 1955 году родился Мигель Феррер — американский актер, известный по ролям в фильмах «Робокоп» и «Ночной полет», сериалах «Противостояние», «Твин Пикс»;
в 1971 году родилась Анита Цой — российская певица и телеведущая. Заслуженная артистка России (2003);
Кто родился 7 февраля в Казахстане.
В 1948 году родился Нурлыбек Коспармаков — артист миманса театра оперы и балета «Астана Опера»;
в 1949 году родилась Гульжамал Казакаева — актриса, заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана;
в 1952 году родился Бахыт Нургалиев — доктор юридических наук, профессор кафедры юридических дисциплин, ведущий научный сотрудник Центра правовых и сравнительных исследований Академии «Болашак».
День смерти знаменитостей 7 февраля в мире.
В 1968 году умер Иван Пырьев — кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР;
в 1971 году умер Николай Якушенко — театральный актер, народный артист СССР;
в 1989 году умер Симон Вирсаладзе — театральный художник, сценограф, живописец, педагог, народный художник СССР;
в 1996 году умер Борис Чайковский — композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.
Народный праздник 7 февраля.
Сегодня отмечается народный праздник Григорьев день. В православном календаре это день почтения памяти архиепископа Григория Богослова. Другие названия праздника: Григорий, Григорий Богослов, Григорий-весноуказатель, Зимоуказчик. С юных лет Григорий был отдан матерью на служение Богу. Ему удалось достичь больших высот на поприще проповедей и трудов. Его прозвали Богословом за великолепные богословские труды, которые он оставил после себя.
Также Григория называли вселенским учителем, потому что он обладал даром проникать мыслью в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно. Многие фразы из его проповедей взяты для праздничных песнопений. Григорий Богослов был близким другом и сподвижником святителя Василия Великого. В богословское и литературное наследие Григория входят 507 стихотворений, 245 писем (посланий) и 45 бесед (Слов).
Григорьев день в народном календаре следовал за Аксиньиным. Аксиньин день назвали Ксения Полузимница, так как на него отмечалась середина зимы. А на Григория можно уже было ожидать поворота к весне, поэтому он получил в народе название Григорий Весноуказатель. Крестьяне говаривали: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил».
День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.