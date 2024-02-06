Какой сегодня праздник: 7 февраля

А еще сегодня Национальный день Феттучини Альфредо (National Fettuccine Alfredo Day). Феттучини — это разновидность макаронных изделий из яиц и муки. Альфредо Ди Лелио, владелец ресторана Alfredo alla Scrofa в Риме, немного изменил оригинальный рецепт феттучини с маслом, чтобы сделать свое собственное блюдо в 1914 году. Он приготовил его с тройным маслом, чтобы соблазнить свою недавно родившую жену, которая потеряла аппетит. Ди Лелио годами не продавал свое блюдо покупателям, потому что оно было очень жирным. Так или иначе, первые кинозвезды Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд влюбились в это блюдо во время своего медового месяца в Риме в 1927 году. Они привезли рецепт в США и сделали блюдо и Альфредо всемирно известными.