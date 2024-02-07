Шторм повредил лестничные спуски к морю в Пионерском и Заостровье

Шторм частично повредил лестничные спуски к морю в Пионерском и Заостровье. Информацию об этом опубликовали на странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
По данным специалистов, из-за непогоды в минувшие выходные почти полностью смыло пляжи на побережье в районе Куликово, Заостровья, Пионерского, Рыбного, Светлогорска и Отрадного. Также специалисты зафиксировали на незащищённых участках локальные размывы до двух метров.
Кроме того, из-за шторма произошло обрушение нескольких деревьев.
«Защищённые участки берега в районе Куликово, Пионерского, Светлогорска и Отрадного находятся в стабильном состоянии, разрушений территории не допущено».
Февральский шторм почти полностью смыл пляж и повредил авандюну в корневой части Куршской косы. Из-за непогоды также пострадало побережье в восточной части Зеленоградска и в Лесном.
В декабре 2023 года из-за штормов размывало пляжи и коренной берег в Зеленоградском, Пионерском и Светлогорском округах. На Балтийской косе повредило часть укреплений у Западного форта. Из-за сильных волн пострадали сооружения на протяжённости 17 метров. По мнению учёных, это произошло из-за отсутствия на участке пляжа. Однако объект выполнил свою задачу — удержал ситуацию от перелива через авандюну и защитил посёлок от подтоплений.