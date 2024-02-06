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Отключаем отопление, снимаем пальто: В Молдове летние 19 градусов тепла среди зимы — сколько продлится приятная аномалия

Прогноз погоды от синоптиков на 7 февраля 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 34% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Ну, что, дорогие наши читатели, весна не то, что за горами, она уже тут, в Молдове. Репетируем ее наступление в начале февраля. А теперь расскажем о погодке на среду, 7 февраля, подробнее.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 6 градусов выше ноля, утром сохранятся ночные температуры.

А вот днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Правда, будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается.

Вечером будет до 11 градусов со знаком «плюс». Скорость ветра в течение дня составит максимум 14 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.

Теплая погода (столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла и нам обещают небольшие осадки) сохранится до середины следующей недели! Лафа просто! В принципе, и отопление уже можно отключить хотя бы на эту неделю…