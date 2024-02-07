В Минтруда рассказали, кому в Беларуси можно выбирать размер своей пенсии

Людям пенсионного возраста, признанным инвалидами и имеющим право на пенсию по инвалидности, можно выбирать, какую из двух пенсий им получать. Как отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси, по вопросу целесообразности перевода с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности или наоборот, можно проконсультироваться у специалистов управления по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.
Но надо понимать, что две пенсии одному человеку, например, по инвалидности и трудовую, в Беларуси получать нельзя. И если человек получил инвалидность и соответственно право на пенсию еще будучи трудоспособным, то после оформления пенсии по возрасту надо посмотреть на величину той и другой и выбрать, какую из них ему получать в дальнейшем.
Надбавки к пенсии
Надо учитывать, что при оформлении пенсионеру по возрасту инвалидности I группы размер пенсии будет увеличен за счет установления надбавки на уход, которая составляет 100% минимального размера пенсии по возрасту (в феврале 2024 это 101,68 рубля). Причем просить эту надбавку не надо, ее оформят автоматически.
В Минтруда и соцзащиты отметили, что трудовая пенсия по инвалидности I группы выплачивается в более высоком размере — 75% заработка, принятого для исчисления пенсии. Но для этого надо иметь солидный трудовой стаж — для женщин не менее 40 лет, для мужчин — не менее 45 лет.
А вот пенсия по инвалидности инвалидам II группы назначается в размере 65% заработка, принятого для исчисления пенсии, отметили в Минтруда и соцзащиты. Инвалидам III группы — 40%, но опять же при наличии трудового стажа.
Стаж при начислении пенсии по инвалидности
Среди условий начисления трудовой пенсии по инвалидности — общий стаж работы. Если человек стал инвалидом в молодом возрасте, от 23 до 31 года, то хватит 1−3 лет стажа, если в более старшем, например, после 56 лет, то такому человеку понадобится не менее 14−15 лет общего стажа, пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси. Страховой стаж тоже нужен, но его продолжительность не оговаривается.
При неполном стаже работы пенсия по инвалидности начисляется в размере, пропорциональном стажу, но не менее 100% от минимальной пенсии по возрасту — инвалидам I группы, 50% — инвалидам II группы. При III группе инвалидности пенсии при неполном стаже работы пенсию не начислят, пояснили на сайте Кировского райисполкома.
Кстати, вот какие пособия и пенсии выросли в Беларуси с 1 февраля 2024: доплаты пенсионерам после 75 лет, декретницам, социальные и трудовые пенсии, выплаты семьям с детьми (все подробности здесь). А вот топ-5 новшеств пенсионной реформы, которые коснутся всех белорусов с 2024: страховой стаж — 19,5 года, справки о зарплате за 30 лет, пенсионный возраст, повышение пенсии 2024 (здесь подробнее).