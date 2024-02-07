В Минтруда рассказали, кому в Беларуси можно выбирать размер своей пенсии

Но надо понимать, что две пенсии одному человеку, например, по инвалидности и трудовую, в Беларуси получать нельзя. И если человек получил инвалидность и соответственно право на пенсию еще будучи трудоспособным, то после оформления пенсии по возрасту надо посмотреть на величину той и другой и выбрать, какую из них ему получать в дальнейшем.