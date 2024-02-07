Что произошло в Хабаровском крае к утру 7 февраля

В Хабаровске произошел взрыв газового баллона на производственной базе. Пострадал один человек. Проводивший работы по разрезке вагона на металл сотрудник использовал пропановый баллон, который внезапно взорвался. Мужчине взрывом оторвало ногу. Проводится расследование, в ходе которого проверяются обстоятельства и соблюдение требований безопасности. Пока не установлены точные причины взрыва.
В 2024 году жители и гости Хабаровска вновь смогут насладиться долгожданным зрелищем — театрализованным шествием по центральным улицам города. Участники трудовых коллективов и других организаций получат возможность принять участие в масштабном праздничном шествии, посвященному дню рождения города. Мероприятие состоится в субботу, 1 июня. Увидеть его сможет любой желающий.
Госинспекторы Большехехцирского заповедника заметили в лесу следы медведя и решили разгадать тайну выхода зверя из спячки. Виной пробуждения косолапого мог стать амурский тигр. Во всяком случае, его следы трехнедельной давности красовались рядом с медвежьими. Тигр патрулировал свои владения. Наткнувшись на берлогу медведя, негостеприимный большой кот стал возмущаться на постояльца и громко рычать, нарушив крепкий сон медведя.