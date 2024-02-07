Что произошло в Хабаровском крае к утру 7 февраля

Госинспекторы Большехехцирского заповедника заметили в лесу следы медведя и решили разгадать тайну выхода зверя из спячки. Виной пробуждения косолапого мог стать амурский тигр. Во всяком случае, его следы трехнедельной давности красовались рядом с медвежьими. Тигр патрулировал свои владения. Наткнувшись на берлогу медведя, негостеприимный большой кот стал возмущаться на постояльца и громко рычать, нарушив крепкий сон медведя.