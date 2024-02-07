Стая косаток попала в «ледяную ловушку» в Японском море

«Стая косаток, в которой насчитывается 16−17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии», — об этом сообщила японская газета Yomiuri.
Кадры сделал местный исследователь при помощи дрона. Отмечается, что косатки пытаются всплыть на поверхность, чтобы выбраться из ловушки. Среди них есть как взрослые особи, так и детеныши.
Однако во второй половине дня 6 февраля животные исчезли под водой, не исключено, что они могли погибнуть.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Хабаровске будут судить семерых местных жителей, которые обвиняются в браконьерстве. Мужчины наловили ценных рыб на сумму 39 млн рублей.