Первый коронный, второй похоронный: хабаровский «Амур» снова обыграл «Барыс» в Астане

Уже, наверное, не надо говорить о важности этого отрезка регулярного чемпионата для «Амура» и о том, как необходимы ему очки — набило оскомину. Все все понимают, в том числе и сами «тигры», которые вот уже в трех матчах подряд набирают баллы. Предыдущая встреча в Астане складывалась очень драматично, в итоге «Амур», конечно, победил, но игра держала в напряжении буквально до последних секунд.
«Без приключений мы не можем. Второй овертайм за два матча — приличный удар по нервной системе. Но хорошо все, что хорошо кончается. Забрали важнейшие два очка, продолжаем борьбу за восьмую строчку. Во вторник нужно выйти максимально собранными и еще раз порадовать болельщиков», — поделился переживаниями в своем телеграм-канале Роман Крамарь, генеральный директор «Амура».
«Надо побеждать» — то, о чем думают сейчас, наверное, все кто переживает за хоккей в Хабаровске. С одной стороны мотивация, с другой — давление на исполнителей. Может быть, поэтому вторая игра «Амура» в Астане началась очень осторожно. Команды напоминали двух боксеров, которые получив по нокдауну в первом раунде кружат по рингу изучая соперника во втором. В стартовом отрезке матча «Амур» смотрелся предпочтительнее «Барыса», но вот именно что смотрелся, опасные моменты были, но голкиперы играли надежно.
Третий период начался со спасения Игоря Бобкова и гола, забитого Дмитрием Шевченко, подправившего шайбу после мощного выстрела от синей линии на 45 минуте. Правда, эту шайбу не засчитали, арбитры после видеопросмотра определили, что клюшка форварда располагалась выше линии ворот. Затем было два подряд удаления у «Барыса» и игра пять в три у «Амура». Когда уже на льду появился четвертый игрок хозяев, «тигры» все-таки реализуют численное преимущество.
На 55 минуте с передачи Егора Коршкова забивает Владислав Барулин. Затем следует еще одно удаление у «Барыса» за нарушение численного состава, в отчаянной попытке отыграться тренерский штаб меняет вратаря на полевого игрока и за 57 секунд до финальной сирены получает гол в пустые ворота все от того же Дмитрия Шевченко, только на этот раз державшего клюшку на предусмотренной правилами высоте. И это вторая победа «Амура» в Астане и очередной сухарь Игоря Бобкова.
«Я хотел бы отметить игру обоих вратарей. В первом периоде, конечно, поинтереснее играл “Амур”. Во втором периоде — “Барыс”. Равный матч, соперники достойны друг друга. Но забили мы и победили. В спаренных матчах соперники изучают друг друга. Нюансы могут решить исход в любую сторону. Тем более, когда идет равная игра идет. Я еще с советских времен помню, мы часто очень так играли. Первый матч можешь выиграть 5:1, второй “сгоришь”. Есть своя особенность, конечно», — поделился наблюдениями на послематчевой пресс-конференции Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Амур».
Возможность отыграться предоставится команде из Астаны уже в середине февраля, когда «Барыс» прибудет в Хабаровск чтобы провести еще два спаренных матча. А пока «Амур» отправляется в Тольятти, чтобы 8 февраля скрестить клюшки с местной «Ладой».