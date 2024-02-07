Первый коронный, второй похоронный: хабаровский «Амур» снова обыграл «Барыс» в Астане

Уже, наверное, не надо говорить о важности этого отрезка регулярного чемпионата для «Амура» и о том, как необходимы ему очки — набило оскомину. Все все понимают, в том числе и сами «тигры», которые вот уже в трех матчах подряд набирают баллы. Предыдущая встреча в Астане складывалась очень драматично, в итоге «Амур», конечно, победил, но игра держала в напряжении буквально до последних секунд.

«Без приключений мы не можем. Второй овертайм за два матча — приличный удар по нервной системе. Но хорошо все, что хорошо кончается. Забрали важнейшие два очка, продолжаем борьбу за восьмую строчку. Во вторник нужно выйти максимально собранными и еще раз порадовать болельщиков», — поделился переживаниями в своем телеграм-канале Роман Крамарь, генеральный директор «Амура».

«Надо побеждать» — то, о чем думают сейчас, наверное, все кто переживает за хоккей в Хабаровске. С одной стороны мотивация, с другой — давление на исполнителей. Может быть, поэтому вторая игра «Амура» в Астане началась очень осторожно. Команды напоминали двух боксеров, которые получив по нокдауну в первом раунде кружат по рингу изучая соперника во втором. В стартовом отрезке матча «Амур» смотрелся предпочтительнее «Барыса», но вот именно что смотрелся, опасные моменты были, но голкиперы играли надежно.

Второй период остался за «Барысом» — хозяева льда действовали более уверенно, но опять же без результата. И снова хорошо поработали вратари, так что нули на табло к концу второй двадцатиминутки — это в большей степени и их заслуга. Особенно Игоря Бобкова, отразившего 19 бросков в створ. К слову сказать у Эдварда Паскуале работы было в разы меньше. К этому времени стало понятно — тот, кто пропустит первым, может проиграть этот матч, поскольку будет вынужден раскрываться. Отсюда и очень плотная игра команд в обороне с попытками контратаковать.