Таинственный незнакомец украсил лыжню в райцентре Хабаровского края

Несколько лет назад на озере Сатанки в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района восстановили народную лыжню. Место нравится людям, и ежегодно, с наступлением зимнего сезона, энтузиасты этого спорта с первым хорошим снегом прокладывали тропу, давали возможность кататься на ней всем желающим. А недавно территория лыжни вдруг преобразилась: на деревьях появились деревянные белочки, кормушки для птиц и указатель в виде совы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Слово «вдруг» использовано не случайно. Украшения появились внезапно, при чем ни глава Верхнебуреинского района, ни глава рабочего поселка Чегдомын не знают, кто создал красоту на озере.