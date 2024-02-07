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В Роспотребнадзоре назвали самые вредные супы

Специалисты красноярского ведомства рассказали, какие супы не полезны и даже вредны.
Источник: Freepik

Существует миф о том, что суп — это диетическое блюдо, которое полезно для организма. На самом же деле, далеко не каждый бульон обладает такими свойствами.

Суп-солянка

Суп, в котором намешаны продукты. Из-за этого в нем повышенное количество соли (от сыров, колбас и других ингредиентов), а также в нем много жира.

Мясные супы

Наваристые бульоны, которые готовятся с заправкой (из большого количества масла) очень вредны. Они вызывают тяжесть в желудке.

Грибной суп

Всем известно, что грибы тяжело перевариваются. Поэтому такой супчик может обернуться вздутием и метеоризмом. Его не следует есть детям, а также тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.

Гороховый суп

Обычно его варят с копченостями, что делает его очень тяжелым и калорийным. Вашему животу будет сложно переваривать это блюдо, поэтому оно может вызвать расстройство ЖКТ.

Эксперты рекомендуют включать в рацион овощные супы.

здоровье