В Роспотребнадзоре назвали самые вредные супы

Существует миф о том, что суп — это диетическое блюдо, которое полезно для организма. На самом же деле, далеко не каждый бульон обладает такими свойствами.
Суп-солянка
Суп, в котором намешаны продукты. Из-за этого в нем повышенное количество соли (от сыров, колбас и других ингредиентов), а также в нем много жира.
Мясные супы
Наваристые бульоны, которые готовятся с заправкой (из большого количества масла) очень вредны. Они вызывают тяжесть в желудке.
Грибной суп
Всем известно, что грибы тяжело перевариваются. Поэтому такой супчик может обернуться вздутием и метеоризмом. Его не следует есть детям, а также тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.
Гороховый суп
Обычно его варят с копченостями, что делает его очень тяжелым и калорийным. Вашему животу будет сложно переваривать это блюдо, поэтому оно может вызвать расстройство ЖКТ.
Эксперты рекомендуют включать в рацион овощные супы.