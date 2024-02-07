Развитие ГЛК «Хехцир» продолжится и в 2024 году

«Отсутствует определенная инфраструктура, которая должна быть на таких объектах. Но “Хехцир” будет развиваться, и в дальнейшем, я надеюсь, он станет одним из лучших горнолыжных комплексов Дальнего Востока», — сказал Евгений Соловьев.