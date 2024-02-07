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Развитие ГЛК «Хехцир» продолжится и в 2024 году

Как сообщили в мэрии Хабаровска, развития недавно открывшегося ГЛК «Хехцир» продолжится и в 2024 году.
Источник: Мэрия Хабаровска

Как уточнил директор департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Евгений Соловьев, сейчас комплекс не удовлетворяет все запросы отдыхающих.

«Отсутствует определенная инфраструктура, которая должна быть на таких объектах. Но “Хехцир” будет развиваться, и в дальнейшем, я надеюсь, он станет одним из лучших горнолыжных комплексов Дальнего Востока», — сказал Евгений Соловьев.

Он добавил, что в текущем году на комплексе появится новый бугельный подъемник, учебный склон, где будет двигаться специальная дорожка под названием траволатор и склон на катании на тюбинге.

туризм и отдых