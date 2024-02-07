Просроченные продукты выдавали детям в школе в Кызылординской области

Напомним, в октябре прошлого года в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года. Позже в другом учебном заведении региона выявили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям.