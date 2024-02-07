«Боязнь белого халата». Сибирячка учит молодежь медицине через соцсети

17-летняя Людмила Лунева учится на втором курсе сестринского дела в искитимском филиале ГАПОУ НСО Новосибирского медицинского колледжа. Своим опытом и смешными моментами из студенческой жизни девушка делится в своем блоге. Целью его создания была мотивация рассказать сибирякам и не только о базовых знаниях медицины. Своими мыслями об учебе в медицинском колледже и опытом ведения соцсетей студентка поделилась с изданием nsk.aif.ru.
Росла в семье, где всегда были разговоры про медицину
Есть стереотип, что на медика учиться долго и трудно, однако Люсю это не пугает (девушка любит, когда так ее называют). Будущую профессию она определила сразу и без колебаний. Перед этим спрашивала у бабушки, кто в семье имеет отношение к медицине. Выяснилось, что минимум 9 человек — медсестры, фельдшеры и врачи.
Не поступить в медицинский для Люси было бы странно, так как она росла в той семье, где всегда были разговоры про медицину. Сейчас будущая медсестра не представляет себя в какой-то другой профессии.
«Мама всегда рассказывала про свою профессию, как она работала операционной медсестрой, медсестрой в перевязочной, как она помогала людям. Ее очень любят пациенты. Мне так понравилось!», — поделилась девушка.
Трудности в учебе
По разговору с Людмилой можно сразу понять, как сильно она привязана к учебе, практике и своим пациентам, которые относятся к ней так же трепетно, как и Люся к ним.
«Больше всего ценю практику. Лично для меня это самый интересный процесс обучения. Там уже живые пациенты, и им нужна помощь. Мне нравится помогать. Они остаются довольными и часто угощают конфетами и шоколадками», — рассказала собеседница.
Как отметила девушка, ей приятно, что взамен на ее заботу пациенты проявляют заботу к ней.
По словам Людмилы Луневой, трудностей бывает много, например, физические, когда нужно переложить пациента с кровати на каталку и отвезти его в операционную. При этом сделать это на кровати нельзя, так как там стоит большая конструкция.
«Есть и моральные трудности. Тяжело смотреть, как приезжают пожилые пациенты, которым долго нужно восстанавливаться. Еще тяжело смотреть на детей, которые умирают. Это все проходит через тебя», — поделилась студентка.
Что вдохновляет на создание контента
Блог сибирячки стремительно растет, хоть и вести его Людмила начала осенью 2023 года. Сейчас там более 10 тысяч подписчиков, а видео набирают миллионы просмотров. Те, кто хоть раз натыкался на ее ролики, знают, что основной контент построен на юморе и медицине. А главным источником вдохновения на создание таких видео стали истории родных.
«К ним относятся какие-то смешные моменты из работы родных, либо мои личные истории из практики и учебы», — поделилась собеседница.
Цель — обучать базовым медицинским знаниям молодежь
Девушка считает, что у каждого человека должна быть своя база медицинских знаний о каких-либо заболеваниях и об их профилактике. Этому она пытается научить современную молодежь. А чтобы ее заинтересовать, добавляет юмор.
«У нас, например, множество ВИЧ-инфицированных людей. Это можно было бы предотвратить, если бы в школах углубленно это объясняли, но там либо стесняются, либо не хотят. Своими роликами я как раз хочу это предотвратить, так как их смотрит молодежь», — заявила собеседница.
Помимо этого, Людмила считает, что люди должны знать, как правильно оказывать первую медицинскую помощь до приезда скорой.
В связи с этим у блогера появилась цель — набрать широкую аудиторию, чтобы потом снимать разговорные видео на тему медицины.
Реакция семьи на блог
На создание блога родные отреагировали позитивно, например, папа сибирячки поддержал ее и даже снялся с дочкой в одном из роликов, который набрал более 3 миллионов просмотров.
«Студенты колледжа узнают меня, говорят, что подписаны. Это очень приятно. Учителя и преподаватели пока не знают», — подчеркнула Людмила.
«У некоторых людей есть боязнь белого халата»
Журналист «АиФ-Новосибирск» поинтересовалась, почему она серьезные темы разбавляет юмором, на что Люся ответила: «Я делаю юмористические видео, потому что у некоторых людей есть боязнь белого халата. Они боятся врачей, весь медперсонал, боятся, что они злые и сейчас сделают им больно».
По словам студентки, большинство боится идти на прием, думая, что там обязательно сделают больно, «уколют большой иглой».
«Но на самом деле все мы люди и нас бояться не нужно», — заявила блогер.
Также девушка отметила, что у молодого поколения лучше усваиваются смешные, короткие видео, так как их намного интереснее смотреть, нежели слушать большую скучную лекцию о вреде курения.