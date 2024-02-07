«Боязнь белого халата». Сибирячка учит молодежь медицине через соцсети

Есть стереотип, что на медика учиться долго и трудно, однако Люсю это не пугает (девушка любит, когда так ее называют). Будущую профессию она определила сразу и без колебаний. Перед этим спрашивала у бабушки, кто в семье имеет отношение к медицине. Выяснилось, что минимум 9 человек — медсестры, фельдшеры и врачи.