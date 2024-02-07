«Адмирал» крупно проиграл «Магнитке» на выезде

«Как под копирку идет вся поездка. Почему-то простояли весь первый период. Со второго начали играть, создали голевые моменты, немного подвела реализация. Цеплялись за игру. Наш второй гол правильно не засчитали — там было вне игры. Третий период был бы поинтереснее. Пропустили два необязательных гола. Нашего опытного защитника обкатили, как стойку, — что тут сделаешь? Других защитников у меня на данный момент нет. Второй и третий периоды можно занести нам в зачет», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.