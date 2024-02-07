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«Адмирал» крупно проиграл «Магнитке» на выезде

«Моряки» на данный момент занимают 11 место в восточной конференции.
Источник: БЕЛТА

«Адмирал» крупно проиграл «Металлургу» в Магнитогорске — 1:5, сообщает ИА PrimaMedia. Хозяева льда забросили три шайбы в первом периоде, что предопределило итог встречи.

«Магнитка» отличилась после первого же большинства. Во время игры в неравных составах «моряки» еще смогли сдержать напор «Металлурга», но после счет был открыт. Никите Михайлису удался бейсбольный гол — форвард попал по шайбе в воздухе. Арбитры даже просматривали момент на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но нарушений правил не увидели. Вскоре Никита Гребенкин забросил второй гол, а перед самым перерывом Роман Канцеров шикарным броском в касание отправил в ворота Демченко третью шайбу.

Во втором периоде владивостокцы выровняли ход игры. «Моряки» увереннее смотрелись, владея шайбой в атаке. Ближе к концу периода Антон Берлев отыграл один гол. Буквально в следующей смене «Адмирал» добыл вторую шайбу, но ее отменили из-за положения вне игры.

В третьем периоде «Металлург» успокоил игру и довел свое преимущество до крупного. Сначала Павел Акользин роскошным броском в дальний угол вернул хозяевам льда преимущество в три гола. А через две минуты Максим Карпов точно бросил в дальний угол «Адмирала».

«Как под копирку идет вся поездка. Почему-то простояли весь первый период. Со второго начали играть, создали голевые моменты, немного подвела реализация. Цеплялись за игру. Наш второй гол правильно не засчитали — там было вне игры. Третий период был бы поинтереснее. Пропустили два необязательных гола. Нашего опытного защитника обкатили, как стойку, — что тут сделаешь? Других защитников у меня на данный момент нет. Второй и третий периоды можно занести нам в зачет», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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