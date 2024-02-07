«Адмирал» крупно проиграл «Магнитке» на выезде

«Адмирал» крупно проиграл «Металлургу» в Магнитогорске — 1:5, сообщает ИА PrimaMedia. Хозяева льда забросили три шайбы в первом периоде, что предопределило итог встречи.
«Магнитка» отличилась после первого же большинства. Во время игры в неравных составах «моряки» еще смогли сдержать напор «Металлурга», но после счет был открыт. Никите Михайлису удался бейсбольный гол — форвард попал по шайбе в воздухе. Арбитры даже просматривали момент на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но нарушений правил не увидели. Вскоре Никита Гребенкин забросил второй гол, а перед самым перерывом Роман Канцеров шикарным броском в касание отправил в ворота Демченко третью шайбу.
Во втором периоде владивостокцы выровняли ход игры. «Моряки» увереннее смотрелись, владея шайбой в атаке. Ближе к концу периода Антон Берлев отыграл один гол. Буквально в следующей смене «Адмирал» добыл вторую шайбу, но ее отменили из-за положения вне игры.
«Как под копирку идет вся поездка. Почему-то простояли весь первый период. Со второго начали играть, создали голевые моменты, немного подвела реализация. Цеплялись за игру. Наш второй гол правильно не засчитали — там было вне игры. Третий период был бы поинтереснее. Пропустили два необязательных гола. Нашего опытного защитника обкатили, как стойку, — что тут сделаешь? Других защитников у меня на данный момент нет. Второй и третий периоды можно занести нам в зачет», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.