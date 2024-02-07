Из-за наплыва отдыхающих в выходные закроют все выезды на лёд Красноярского водохранилища

С пятницы, 9 февраля, по воскресенье, 11 февраля, когда ожидается потепление и массовый выезд людей за город, все съезды на лёд Красноярского водохранилища будут закрыты. При этом выходить на него будет можно. Такое решение было принято накануне на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил глава Дивногорска Сергей Егоров.
Он напомнил, что в прошедшие выходные жители края массово поехали на Красноярское водохранилище и многие подвергли себя опасности.
«Поток автомобилей был просто огромным, что превратило выезд на акваторию водохранилища в настоящую игру в рулетку, — рассказал Егоров. — Образование пробок и стоянок на льду очень и очень опасно даже на проверенной официальной переправе, не говоря уже об остальных участках, которые никто не обследовал… В нарушение требований безопасности многие автомобилисты превышали рекомендуемую скорость передвижения в 30 км/ч и нарушали дистанцию. Нашлись лихачи, которые дрифтовали, устраивали гонки и паркинг прямо под скалами в самых опасных местах… А некоторые отдыхающие настолько потеряли связь с реальностью, что умудрились жечь костры в пещерах».
Сотрудники полиции и спасатели в усиленном режиме будут патрулировать акваторию Красноярского моря с использованием судов на воздушной подушке и квадрокоптеров. Тех, кто попадется на нарушении, будут штрафовать.
«Всем приезжающим настоятельно рекомендуем оставлять свои авто на берегу. Это можно сделать на парковках у баз отдыха. Да, они платные, но жизнь дороже, — отметил Сергей Егоров. — Принимаемые меры непопулярные, но вынужденные. Обеспечить безопасность людей — для нас приоритет. При большом желании прокатиться по акватории водохранилища можно воспользоваться услугами судов на воздушной подушке. Ни одно красивое фото не стоит того, чтобы рисковать жизнью! Берегите себя и сохраняйте здравый смысл».