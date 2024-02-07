Из-за наплыва отдыхающих в выходные закроют все выезды на лёд Красноярского водохранилища

«Поток автомобилей был просто огромным, что превратило выезд на акваторию водохранилища в настоящую игру в рулетку, — рассказал Егоров. — Образование пробок и стоянок на льду очень и очень опасно даже на проверенной официальной переправе, не говоря уже об остальных участках, которые никто не обследовал… В нарушение требований безопасности многие автомобилисты превышали рекомендуемую скорость передвижения в 30 км/ч и нарушали дистанцию. Нашлись лихачи, которые дрифтовали, устраивали гонки и паркинг прямо под скалами в самых опасных местах… А некоторые отдыхающие настолько потеряли связь с реальностью, что умудрились жечь костры в пещерах».