В честь астронома из Иркутска Сергея Язева назвали астероид

Комитет по наименованию малых планет Международного астрономического союза назвал астероид № 591861 именем иркутского астронома Сергея Язева. Информацию об этом можно посмотреть на сайте астрономического союза в бюллетене № 2.
— Малую планету открыли 6 января 2008 года. Теперь астероид официально называется Sergeyyazev в честь сибирского астронома в третьем поколении, профессора Иркутского Государственного университета и директора астрономической обсерватории ИГУ, — пишут в бюллетене.
Кроме того, Сергея Язева называют специалистом по физике солнца, который популяризирует астрономию с помощью книг, статей и телевизионных шоу.