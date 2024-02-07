Юрист из Новосибирска возмутился усыплению собак в Бурятии

Уточняется, что в декабре прошлого года Народный Хурал Республики Бурятия принял закон об обращении с безнадзорными животными — их предложили усыплять.
После чего жители Бурятии были очень возмущены новым законом и подали иск в Верховный суд. Они считают, что принятый закон является антиконституционным и не соответствует нормам федерального законодательства.
Интересы истцов представляет юрист Сергей Егоров из Новосибирска.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасли одноглазого рыжего кота Пирата.