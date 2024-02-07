Михаил Кравец: «Авангард» в матче со СКА и играл хорошо, и проявил характер"

— Конечно. Это ведь не первая игра, когда мы действуем 4 на 6 или 5 на 6 и с пустыми воротами у соперника. И в Петербурге у нас был такой момент. Так что эти эпизоды разбираем, объясняем, как играть, и в эти моменты выходят те, кого уже мы с Сергеем Звягиным определили, те, кто больше играют в меньшинстве. Кто лучше в защите. Так что всё было организованно, подготовлено.