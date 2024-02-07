Михаил Кравец: «Авангард» в матче со СКА и играл хорошо, и проявил характер"

«Авангард» во вторник, 6 февраля, сыграл на домашнем льду со СКА и ярко выиграл 9:5. Встречу оценил главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.
По оценке наставника, важным фактором победы стало в том числе большое количество бросков.
— Конечно, мы очень довольны результатом. Тем, что после досадного поражения от «Металлурга» ребята и играли хорошо, и проявили характер. Перед матчем я им и говорил, что характер это самое главное. Плюс уверенность, плюс коллективный дух. И дисциплина. В принципе все эти 4 момента ребята учли. Агрессивно играли в атаке.
Хорошая победа, я думаю, удалось хорошее шоу для болельщиков, не только омских, всех в России даже… И, конечно, мы рады. Свою публику благодарим за поддержку.
— Тренер СКА Роман Роттенберг вот уверен, что вы специально дали указание Холодилину «сломать» Сергея Толчинского. И вообще якобы как тренер и в других командах такое практиковали. Как это прокомментируете?
— На протяжении всей хоккейной и тренерской карьеры «заказывать драку» и заставлять какого-то игрока — «подерись с тем, убей этого» — в моей голове такого никогда не было. Я никогда не терпел подлость и не делал её. Не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть много людей, с которыми я работал в СКА и Санкт-Петербурге — они могут сказать правду. Нужно уважать своего соперника, несмотря на то, что ты ему проиграл.
— Марк Верба — рад своему голу, при этом он не ожидал, что его выпустят играть в концовке. Выпустили, потому что предчувствовали, что может забить?
— Нет, не было. Наоборот даже, у меня были опасения, что если он долго был на скамейке, то может и получить травму. Ибо он всегда играет в полную силу, выкладывается от и до. Я с ним поговорил, он заверил, что готов, всё в порядке. Ну, а когда он и гол забил, мы вообще все очень обрадовались.
— Когда СКА играл с пустыми воротами, вы давали хоккеистам особые указания бросать в них при первой же возможности, или в такие моменты все ребята это и так сами всё понимают?
— Конечно. Это ведь не первая игра, когда мы действуем 4 на 6 или 5 на 6 и с пустыми воротами у соперника. И в Петербурге у нас был такой момент. Так что эти эпизоды разбираем, объясняем, как играть, и в эти моменты выходят те, кого уже мы с Сергеем Звягиным определили, те, кто больше играют в меньшинстве. Кто лучше в защите. Так что всё было организованно, подготовлено.
— Рида Буше после игры в раздевалке вы как-то словесно отметили особо за его хет-трик?
— Я от всей души подарил ему шайбу (улыбается). С автографом. Ну и, конечно, сказал «спасибо» за хорошую игру и голы.
Ранее мы сообщили, как игру оценил автор дубля в составе «Авангарда» Иван Игумнов.