Хабаровский край ближе всего к глобальному потеплению

Директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства, член-корреспондент РАН Татьяна Асеева о преимуществах и негативных последствиях изменения климата для аграриев и дачников:
— Наблюдения за влиянием климата на растениеводство в нашем регионе специалисты нашего института ведут с 1960 года. Каждый сезон мы фиксируем погодные показания, ведём строгий мониторинг. И мы чётко видим тенденцию потепления климата за эти годы, а это уже свыше 60 лет. Срок для климатических изменений и не такой уж большой.
Есть такой показатель — среднегодовая температура воздуха. В первое десятилетие после 1960 года для Хабаровска среднегодовая температура была отрицательной — минус 0,1 градуса. Теперь мы имеем среднегодовую температуру, по данным нашего мониторинга, свыше +3 градусов за последние три-четыре года. А за последнее десятилетие этот показатель составил +2,9 градуса. Только представьте, в районе Хабаровска климат потеплел за 60 с небольшим лет на три градуса! Для наглядности, по оценке ООН в целом на планете за последние полтора столетия температура поднялась только на 1,7 градуса. У нас потепление идёт значительно быстрее, чем в среднем по планете!
Что это даёт аграриям и дачникам? Когда-то по большинству теплолюбивых культур (томаты, баклажаны, перцы, арбузы и так далее) мы рекомендовали возделывать в наших условиях ранние или среднеранние сорта. Сейчас мы уже замахиваемся на сорта с более продолжительным периодом вегетации. А чем длиннее период вегетации, тем больше урожай. Приведу пример положительного влияния потепления климата для наших садоводов и огородников. Ещё полвека назад северная граница выращивания персика на Дальнем Востоке проходила по южной части Приморья. Севернее Уссурийска выращивать эту культуру было бессмысленно. Персик просто вымерзал даже под укрытием.
Сейчас же персиком уже не удивишь хабаровских дачников. Многие успешно выращивают его пусть и в стелющейся форме, но получают неплохие урожаи отменных фруктов. Получается выращивать у хабаровских огородников и такие тропические овощи, как батат — сладкий картофель, бамию. Это растение родом из Африки, другие его названия гомбо или окра. Ему, чтобы дать похожие на перец плоды, требуется довольно долгий период вегетации. Но теперь тепла в пригороде Хабаровска для этого растения хватает, чтобы дать урожай.
Но давайте посмотрим на потепление климата с другой стороны. Оно несёт и определённые риски! Стало теплее, у нас начали успешно перезимовывать те насекомые-вредители, которых раньше не было. В нашем регионе из-за потепления воздуха выросла влажность. От этого выше стал инфекционный фон. Растения чаще стали болеть. Для противостояния этим негативным факторам и существует сельскохозяйственная наука. У нас в институте появилось целое направление исследований, которые призваны снизить риски потепления климата в условиях региона для аграриев и дачников. Это выведение новых сортов, устойчивых к вредителям, новым болезням растений. Это и разработка методов растениеводства, которые помогли воспользоваться положительными последствиями потепления и минимизировать негативные моменты. Этой работой Дальневосточное НИИ сельского хозяйства сейчас активно занимается.