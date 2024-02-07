Хабаровский край ближе всего к глобальному потеплению

Но давайте посмотрим на потепление климата с другой стороны. Оно несёт и определённые риски! Стало теплее, у нас начали успешно перезимовывать те насекомые-вредители, которых раньше не было. В нашем регионе из-за потепления воздуха выросла влажность. От этого выше стал инфекционный фон. Растения чаще стали болеть. Для противостояния этим негативным факторам и существует сельскохозяйственная наука. У нас в институте появилось целое направление исследований, которые призваны снизить риски потепления климата в условиях региона для аграриев и дачников. Это выведение новых сортов, устойчивых к вредителям, новым болезням растений. Это и разработка методов растениеводства, которые помогли воспользоваться положительными последствиями потепления и минимизировать негативные моменты. Этой работой Дальневосточное НИИ сельского хозяйства сейчас активно занимается.