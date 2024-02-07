Новокузнечанина подозревают в сексуальном насилии над тремя дочерьми

Как пишет Baza, отца из многодетной семьи подозревают в сексуальном насилии над тремя дочерьми. Однако официальной информации по этому поводу ещё не поступало.
Правоохранители, по данным журналистов, проверяют жителя посёлка Северный в Новокузнецком районе. С лета 2021 года по октябрь 2023 года новокузнечанин совершал действия сексуального характера в отношении трёх дочерей (девочкам 17, 15 и 14 лет). В семье восемь детей, остальные мальчики.
С июня прошлого года неоднократно судимый отец семьи состоит на профилактическом учёте в отделении по делам несовершеннолетних, а мать на него поставили с января 2024-го. Всего в семье восемь детей (остальные мальчики).