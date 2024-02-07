В Приморье строят второй реабилитационный центр для тигров

«Это достаточно сложный вопрос, потому что его нельзя применить на весь ареал тигра. Тигр попадает в реабилитационный центр по разным причинам. Естественное старение животного — это одно, а травмы из-за капканов и огнестрельных ранений, то, конечно, другое. В целом, по числу конфликтных ситуаций сейчас всё держится на уровне последних трёх лет», — говорит Арамилев.