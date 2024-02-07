В Приморье строят второй реабилитационный центр для тигров

В Приморье создадут ещё один реабилитационный центр для тигров. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
На фоне новостей об отлове тигров, которые находятся в удручающем состоянии, эксперт рассказал, что делается для улучшения ситуации по вопросу с животными, которым уже сложно вернуться в дикую природу.
«Это достаточно сложный вопрос, потому что его нельзя применить на весь ареал тигра. Тигр попадает в реабилитационный центр по разным причинам. Естественное старение животного — это одно, а травмы из-за капканов и огнестрельных ранений, то, конечно, другое. В целом, по числу конфликтных ситуаций сейчас всё держится на уровне последних трёх лет», — говорит Арамилев.
«Точно не из-за нехватки корма»: в Приморье разобрали случаи нападения тигров.
Добычей хищников все чаще становятся собаки и домашний скот.
«Пока действующая инфраструктура справляется, но уже понятно, что нужны государственные реабилитационные центры. Сейчас в Приморье строится центр при нашей поддержке. Он будет находиться в введении службы охотничьего надзора. Там помогут решить вопрос временной передержки, восстановления и реинтродукции животных», — рассказал Арамилев.
Напомним, на прошлой неделе в Приморье отловили сразу трёх полосатых хищников. Звери, по заключениям специалистов, находятся в удручающем состоянии.